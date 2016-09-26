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تطوير مداخل 8 قري بالقرنة غرب الأقصر‎

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تطوير مداخل 8 قري بالقرنة غرب الأقصر‎ تطوير مداخل 8 قري بالقرنة غرب الأقصر‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد العميد أيمن الشريف، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه جارى الآن تطوير كل مداخل القرى الواقعة بطاق المركز.

وقال الشريف في تصريح صحفي، إنه يتم تطوير مداخل نحو ثمانية قرى، وهي:” الضبعية وحاجر الضبعية والأقالتة والبعيرات، والملاحة والشيخ عامر وقبلى قامولا ، والغربى قامولا”.

وأضاف، أنه جاري إزالة كل المعوقات لتطهير الترع ، كما يتم توسعة الطريق السريع – الواقع فى نطاق المركز- بتربة رملية بجوار الترع، حتى يتسنى لمقاطير القصب الوقوف فيها، حتى لا تقف على الأسفلت وتسبب إختناق مرورى، ولتلافى الحوادث فى موسم حصاد القصب.

وتابع الشريف أنه سيتم الانتهاء من محطة مياه السناينة ، فى الأول من يناير 2017 ، بعد ضخ 65 مليون جنية، وبذلك سيتم توصيل المياه النظيفة لكل قرى ونجوع المركز.

وعن استقبال الموسم السياحى فقال إنه جارى توحيد لون المنازل للون الأصفر، وهى البيوت الواقعة فى نطاق المسار السياحى بطول 8 كيلو.

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