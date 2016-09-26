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وفد مصرى يغادر إلى اليونان لمعاينة آثار وممتلكات أسرة محمد علي

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وفد مصرى يغادر إلى اليونان لمعاينة آثار وممتلكات أسرة محمد علي وفد مصرى يغادر إلى اليونان لمعاينة آثار وممتلكات أسرة محمد علي

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، وفد مصري مكون من عدد من الفنيين والمتخصصين من وزارات الأوقاف، الآثار، والخارجية، إلى اليونان.

تأتي الزيارة لمعاينة آثار وممتلكات أسرة محمد علي، مؤسس الحديثة، والتابعة لوزارة الأوقاف، والتي تتكون من 20 موقعًا وقطعة آثرية، حيث تقوم اللجنة على مدار ثلاثة أيام ببحث استثمار هذه الممتلكات، حسبما أفاد مراسلنا.

وتضم أملاك محمد علي باليونان:” المدرسة البحرية على بحر إيجه، قصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، مجمع معماري ضخم يُعرف باسم الإيمارت”.

واستخدم “الإيمارت”، كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالي 4160 مترًا مربعًا، وتحول هذا المجمع إلى مزار سياحي يحمل نفس الاسم، أما بالنسبة لمنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترًا، ويستخدم المنزل متحفًا ومزارًا مفتوحًا.

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