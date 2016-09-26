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وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

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وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

ميناء سفاجا البحري – أرشيفية

صرح المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف، بأن وصلت ميناء سفاجا البحري، اليوم الإثنين، سفينة بضائع قادمة من أستراليا، وعلى متنها شحنة من الألومنيوم تصل حمولتها إلى 31 ألف طن، فيما استقبل ميناء الزيتيات بالسويس السفينة “ارزوجاز”، وعلى متنها 6 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا شهد – أيضًا – تصدير 90 شاحنة بضائع إلى ميناء ضبا السعودي على متن العبارتين “بوسيدون” و”الحرية”، كما وصل 1400 راكب من خدمات الحجاج، و3 سيارات على متن العبارة “مسرة”، فيما يستعد الميناء لاستقبال العبارة “الرياض”، وعلى متنها 265 راكبًا و21 سيارة، ومن المقرر أن تغادره العبارة “أمانة”، وعلى متنها 51 راكبًا، 16 سيارة، و11 شاحنة.

وأشار يوسف، إلى أنه فيما يتعلق بميناء الغردقة البحري فقد شهد مغادرة العبارة “القاهرة” إلى ميناء ضبا السعودي، وعلى متنها 1932 راكبًا من المصريين العاملين بدول الخليج، وسفر ووصول العبارة “لابسبس”، وعلى متنها 121 راكبًا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحي الداخلي “الغردقة / شرم الشيخ”.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن ميناء ينُبع يستقبل العبارة “كوين نفرتيتي”، وعلى متنها 120 راكبًا، و3 سيارات، والعبارة “سينا”، وعلى متنها 45 شاحنة و47 راكبًا.

أ ش أ

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