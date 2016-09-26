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أسوان تفوز بجائزة أفضل برنامج تحقيقي بمهرجان الغدير الدولي للإعلام بالعراق

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أسوان تفوز بجائزة أفضل برنامج تحقيقي بمهرجان الغدير الدولي للإعلام بالعراق أسوان تفوز بجائزة أفضل برنامج تحقيقي بمهرجان الغدير الدولي للإعلام بالعراق

فاز برنامج “من قلب الجنوب” الذي يقدمه محمود حسين العسكري، مدير مركز أسوان للدراسات والحوار والتنمية، على فضائية قناة abc، بجائزة مهرجان الغدير الدولي العاشر للإعلام بالعراق لأفضل برنامج تحقيقى، حيث تسلم ” العسكرى ” درع الجائزة، خلال حفل ختام المهرجان، مساء أمس الأحد.
> وكان محمود حسين العسكرى، قد شارك ببرنامجه فى مسابقات المهرجان، بجانب عدد من فنانى وإعلاميى ، بينهم الفنان أحمد بدير والفنان فتوح أحمد، وعدد من نجوم وإعلاميى مصر.
> وشارك فى المهرجان الذى استمر ثلاثة ايام، أكثر من 200 من المؤسسات الإعلامية، المحلية، والإقليمية، والعربية، والدولية، بأنواعها المقروءة، والمسموعة، والمرئية، يمثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم، بينها دول العراق ، ولبنان، وسوريا، ومصر، واليمن، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وإيران، وأفغانستان، وتونس، والمغرب، والجزائر، والهند، وروسيا، وأوكرانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، وألمانيا”.
> وتضمن المهرجان إقامة ندوات، و ورش عمل إعلامية يقدمها شخصيات إعلامية وفنية عربية وأجنبية، وتتحدث عن واقع الإعلام العربي وكذلك العالمي، كما سيشارك في المهرجان فنانون عراقيون وعرب.

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