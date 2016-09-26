أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصطفى بكري: خطاب الرئيس يبعث الأمل ويؤكد الثوابت

Google+ Print
مصطفى بكري: خطاب الرئيس يبعث الأمل ويؤكد الثوابت مصطفى بكري: خطاب الرئيس يبعث الأمل ويؤكد الثوابت

النائب مصطفى بكري

أكد عضو مجلس النواب الكاتب الصحفى مصطفى بكري، أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، يبعث الأمل مجددًا فى النفوس، مشيدًا بحرص الرئيس على طمأنة المصريين على أن الجيش لن يسمح بسيادة الفوضى أو سقوط الدولة.

بكرى علق على الخطاب عبر صفحته بموقع “تويتر”، وكتب:”لقد حوي خطاب الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع غيط العنب علي رسائل متعددة ابرزها  التأكيد ان جيش لن يسمح بسقوط الدوله او سيادة الفوضي ، فهو جيش المصريين والمدافع عن امن البلاد واستقرارها جنبا الي جنب مع وباسل الشرطه .

وأضاف:”الرئيس طمأن المصريين عندما قال ان الجيش يستطيع الانتشار في كل أنحاء البلاد في ٦ ساعات وان المصريين لن يكونوا لاجئين أبدا”.

كما أكد “هذا خطاب يبعث الأمل مجددا في النفوس ويؤكد علي الثوابت ويؤكد علي مسؤولية الدول.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب