مصطفى بكري: خطاب الرئيس يبعث الأمل ويؤكد الثوابت

أكد عضو مجلس النواب الكاتب الصحفى مصطفى بكري، أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، يبعث الأمل مجددًا فى النفوس، مشيدًا بحرص الرئيس على طمأنة المصريين على أن الجيش لن يسمح بسيادة الفوضى أو سقوط الدولة.

بكرى علق على الخطاب عبر صفحته بموقع “تويتر”، وكتب:”لقد حوي خطاب الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع غيط العنب علي رسائل متعددة ابرزها التأكيد ان جيش مصر لن يسمح بسقوط الدوله او سيادة الفوضي ، فهو جيش المصريين والمدافع عن امن البلاد واستقرارها جنبا الي جنب مع وباسل الشرطه .

وأضاف:”الرئيس طمأن المصريين عندما قال ان الجيش يستطيع الانتشار في كل أنحاء البلاد في ٦ ساعات وان المصريين لن يكونوا لاجئين أبدا”.

كما أكد “هذا خطاب يبعث الأمل مجددا في النفوس ويؤكد علي الثوابت ويؤكد علي مسؤولية الدول.”