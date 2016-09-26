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تأسيس جمعية منتجي البلح والخضر والفاكهة بأسوان‎

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تأسيس جمعية منتجي البلح والخضر والفاكهة بأسوان‎ تأسيس جمعية منتجي البلح والخضر والفاكهة بأسوان‎

ارشيفية

قامت 21 جمعية زراعية وعدد من الأفراد المهتمين والباحثين بتأسيس الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق البلح والخضر والفاكهة الجديدة، بمحافظة أسوان، والمسجلة برقم129 وتم إشهارها في الوقائع المصرية، بالعدد رقم 150 يوم 29 يونيو 2016.

و أكد المهندس حسين خليفة، مدير إدارة التعاون السابق، وعضو الجمعية المركزية، للائتمان الزراعي وأحد المؤسسين لجمعية البلح، أن الجمعية أسست طبقًا لقانون التعاون الزراعي والدستور، عن طريق 21 جمعية زراعية محلية، من جميع مراكز المحافظة منها 9 جمعيات بمركز ادفو و7 جمعيات بمركز كوم أمبو و3 جمعيات، بمركز نصر النوبة، وجمعية واحدة في كل مركز في دراو وأسوان.

كما تم فتح باب الاكتتاب للجمعيات والأفراد الراغبين للأنضمام للجمعية، وعليهم التقدم بطلباتهم للجمعية بمقرها بحى أطلس بأسوان.

وقالت المهندسة مفيدة الخولي، وكيل وزارة الزراعة السابق بأسوان، وأحد المؤسسين أن الهدف من تأسيس جمعية البلح والخضر والفاكهة، هو النهوض بمحصول البلح وليس لها أغراض سوى حماية المنتج من الأنقراض، وتوفير فصايل من أجود الأنواع وتوفير الأسواق والتسويق للبلح، سواء الجاف أو النصف جاف وتوعية المزارعين والمنتجين من خلال إقامة ندوات إرشادية.

وقال المهندس سليمان خير، مدير إدارة التعاون السابق واحد مؤسسى الجمعية، أن الهدف من إنشائها إعداد قاعدة بيانات كاملة للنخيل والحاصلات الزراعية الخضر والفاكهة، وتوفير سبل تصنيعها والتعبئة والتصدير للمنتجين .

وأوضح أن الجمعية ستسعى لإيجاد منافذ للتوزيع للبلح والخضر والفاكهة، لأستفادة المزارعين استفادة كاملة.

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