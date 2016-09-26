تراجع الاحتياطي الأجنبي الإماراتي بنسبة 5% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، تراجع احتياطات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية، على أساس شهري بنسبة 5%، إلى 299.31 مليار درهم (81.5 مليار دولار أمريكي) في أغسطس الماضي.

وكانت احتياطات النقد الأجنبي الإماراتية، بلغت 315.34 مليار درهم (86 مليار دولار) في يوليو السابق عليه.

ويعد هذا الانخفاض الشهري، الأول لمستوى الاحتياطيات الأجنبية في الإمارات بعد شهرين متتاليين من الارتفاع، وفقًا لحسابات الأناضول.

وعزت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، من 186.44 مليار درهم (50.8 مليار دولار) في يوليو، إلى 174.44 مليار درهم (47.5 مليار دولار) في أغسطس.

وتراجعت الودائع الأجنبية الشهر الماضي، إلى 118.23 مليار درهم (32.3 مليار دولار) مقارنة مع 123.46 مليار درهم (33.6 مليار دولار) في الشهر السابق عليه، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وارتفعت الأصول الأجنبية على أساس سنوي الشهر الماضي، بنسبة 13.3% صعوداً من 264.15 مليار درهم (72 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2015.

وتتكون احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، من الودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى سندات حكومة دبي وأصول أجنبية أخري.