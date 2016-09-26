صوت الغسالة يقلق نوم الجنين في الشهر الخامس!

في هذا الشهر من الحمل توقعي ما لا تعرفينه، تغييرات ومفاجآت تكون جنينك يتابعها معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والولادة:

*طول الجنين في هذا الشهر قد أصبح قدماً، ووزنه أصبح رطلاً، ويبدأ شعره في النمو وهو الذي يظهر به عند الولادة، وكذلك رموش عينيه تبدأ في الظهور.

* الجنين الأنثى لا يختلف عن الجنين الذكر في أن لكل منهما حلمتين لونهما أحمر باهت، لهما غدة خاصة، أما عظام الجسم كلها فإنها تزداد صلابة في هذه الفترة، وتبدأ ظهور أظافر أصابع اليدين الجامدة، وبعض أصابع القدمين.

*في الشهر الخامس يصبح صوت قلب الجنين أعلى، وأضخم وعضلاته أقوى، وتبدأ الآلام والشعور بحركات الجنين بصورة واضحة.



* تشعر الحامل أحياناً بسلسلة من الضربات المتتالية لعدة دقائق؛ ومعنى هذا أن الجنين يعطس.

* ينام ويصحو تماماً كما هو الحال مع طفل حديث الولادة.

* يتخذ وضعه أثناء النوم؛ هناك الذي ينام ورأسه مشدودة للخلف إلى أقصى درجة ممكنة، وهناك الذي ينام وذقنه مستندة على صدره.



*ويبدأ في الحركة عندما يصحو وأحياناً يكون رأسه إلى أعلى أو العكس، ويستمر ذلك حتى الشهر التاسع، عندما تصبح حركته محدودة لعدم وجود الفراغ الذي يساعده على التحرك بحرية.

* في بعض الأحيان يستيقظ الجنين فجأة بسبب سماع صوت مرتفع أو ذبذبة غسالة كهربائية تقف أمامها الحامل، وقد تدفعه هذه الأصوات إلى التحرك بنشاط.