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تريزيجيه لـ في الجول: أحمد حسن ' مصدر الفخر ' أحد أسباب تعاقد أندرلخت معي

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تريزيجيه لـ في الجول: أحمد حسن ' مصدر الفخر ' أحد أسباب تعاقد أندرلخت معي تريزيجيه لـ في الجول: أحمد حسن ' مصدر الفخر ' أحد أسباب تعاقد أندرلخت معي

تحدث محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أندرلخت البلجيكي المعار إلى موسكرون عن أحمد حسن قائد منتخب الأسبق وأحد أهم لاعبي الفريق البلجيكي بعد أن تقابلا معا أثناء تكريم الصقر في بلجيكا.

وكان أحمد حسن موجودا في بلجيكا لحضور مباراة أندرلخت وويسترلو في الدوري البلجيكي، وتقابل مع تريزيجيه الذي قال لـFilGoal.com: ""أحمد حسن له مكانة كبيرة جدا هنا في بلجيكا، لقد ترك انطباعا رائعا للغاية بعد نجاحاته المميزة مع أندرلخت".

وأضاف "لن أنس أنه كان من الأسباب التي دفعت أندرلخت للتعاقد معي، أعلم جيدا أن النادي البلجيكي تواصل معه قبل إتمام التعاقد وقال في حقي أشياء جيدة جدا".

وأكمل " الصقر مصدر فخر لنا، ورأيت بنفسي كيف يتعامل معه الناس هنا في بلجيكا".

واستدرك ""قابلته وأعطاني العديد من النصائح، وكنت سعيدا جدا بهذه المقابلة".

ولعب أحمد حسن 85 مباراة بقميص أندرلخت زينهم بـ25 هدف.

وعما يقدمه مع موسكرون، حيث سجل هدفين وصنع أخر في 4 مباريات مع الفريق الذي يلعب له معارا قال "أقاتل في كل مباراة من أجل إثبات نفسي أكثر وأكثر، لدي طموحات كبيرة أرغب في تحقيقها، والبداية ستكون من موسكرون، لذلك أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات".

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