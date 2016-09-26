عمر جابر يتحدث عن: حدث لأول مرة في مسيرته.. وكأس العالم وأهدافه مع بازل

نشرت مجلة "فووت" السويسرية حوارا أجراه أندي ماشوك عن عمر جابر لاعب بازل السويسري، واصفا إياه بنجم الجماهير والخجول.

ولعب عمر جابر 7 مباريات مع بازل منذ انتقاله إلى الفريق قادما من الزمالك. أخر مباريات جابر كانت أمام لوزان في الدوري السويسري.

وينقل لكم FilGoal.com ما ورد بحوار مجلة "فووت" السويسرية والذي أجراه الصحفي السويسري أندي ماشوك.

أهلا في سويسرا

لم يحدث انتقال عمر جابر إلى بازل ضجة كبيرة في سويسرا، عكس موطنه مصر، والتي يعد فيها صاحب الـ24 عاما نجما، وتوجهت مجلة "فووت" لمقابلته.

تصرف عمر جابر في البداية بطريقة خجولة للغاية ورحب جدا وكان هادئا، ولمعت عيناه في الترحيب قائلا "كيف حالك؟" لم تبدو جملة خالية، لكنها لطيفة منه.

إنه ليس أحد هؤلاء الذين يتحدثون بصدر رحب، على الأقل في دولته لديه سبب إنه نجم، ويستقبل المشجعين في منزله، وكذلك هناك الكثيرين الذين ودعوه حينما كان ذاهبا لسويسرا.

عبر عمر أيضا عن رغبته في أن يؤدي بنسبة 100% مع بازل، ولكي يتأكد من ذلك لم يعد يعيش في الفندق وانتقل إلى شقة رفقة زوجته وابنه ذو الـ16 شهرا ووالدته أيضا في بازل.

والده حاليا في قطر يعمل كمدرب وأخيه الأكبر يعمل في شركة مصرية.

وقال عمر: "لقد كنت في مصر نجما ومشهورا، وكنت أحب حينما يتجه الناس إلى لكي يأخذون الصور معي أو يتحدثون معي".

واستطرد "الوضع في سويسرا مختلف قليلا على الأقل في البداية، لا يميزه المشجعون بعد، لكن تلك ليست مشكلة".

وأضاف البطل "إن ذهبت لدولة أخرى، عليك أن تبدأ من الصفر وتنسى وضعك".

وعن ضحايا الدفاع الجوي

وتابع أيقونة الزمالك حسب وصف الصحفي السويسري"كطفل كنت أذهب لمشاهدة كل مباراة للزمالك قبل أن أمثل الفريق الأول، لقد كنت أحد هؤلاء المشجعين قبل تمثيله". محاولا شرح قراره بعدم استئناف المباراة ضد إنبي.

واستطرد "بالنسبة لي لقد كان أمرا واضحا لن ألعب في هذا اليوم الحزين".

وعن سفر عمر للخضوع لاختبارات الدراسة في إدارة الأعمال بالجامعة "من بالجامعة يدركون أنني ألعب حاليا في أوروبا وأمل أن أجد موقفا جيدا".

وعمن سبقوه في بازل تحدث عمر:"صلاح والنني كان لديهم وقتا جيدا هنا واتخذوا خطوات هامة ساعدتهم في المستقبل، عليك أن تسير في طريق طويل وحينها قد تنتقل لأندية جيدة في دوريات جيدة".

واسترسل "حاليا أحاول تقديم أفضل ما لدي، وسنرى كيف سيؤدي بنا ذلك".

وتطرق عمر للحديث حول استقراره في سويسرا "أعتقد أن الوضع أفضل من المتوقع".

أما عن عائلته "نحن جميعا نرتبط بكرة القدم بشكل ما".

الفارق بين مصر وسويسرا وحدث لأول مرة في مسيرته

أكمل عمر حديثه "الدوري هنا أسرع وأكثر هجوميا من مصر، ولازال علي التكيف بعد على الوضع".

وحول تدوير التشكيل "إنها أول مرة في مسيرتي أجلس على مقاعد البدلاء للتدوير، لكن حينما تنتقل من دوري لأخر كل ذلك يتم نسيانه، عليك أن تبدأ من الصفر مرة أخرى".

وأضاف "سوف أعمل بقوة قدر الإمكان في التدريبات وبعد ذلك القرار بيد المدرب، سوف أقبل دوما قراره".

لطالما كان لعمر 3 أحلام وقد حققها، الحلم الأول هو اللعب للزمالك، والثاني اللعب لمنتخب مصر، والثالث كان الاحتراف.

وأردف "أنا مستمتع جدا، إنه شرف كبير لي للعب حتى في دوري أبطال أوروبا، وآمل أن نقدم أنفسنا بصورة قوية".

واستكمل "هدفي الأول هو أن أثبت نفسي مع بازل، وإن أرداني فريق ما بعد ذلك، ووافق بازل لما لا؟ لكن حاليا أركز على بازل فقط".

منتخب مصر

صرح عمر للمجلة السويسرية "نحتاج لمستوى جيد جدا، وآمل أن نجعل الشعب المصري سعيدا وفخورين للغاية بالأداء".

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 تضم غانا والكونجو وأوغندا، وأول المجموعة يشارك بالبطولة في روسيا.

تابع عمر "ليس من السهل التأهل لكأس العالم المجموعة ليست سهلة، لكنني واثق من قدرتنا على التأهل".

أهدافه مع بازل

وأتم عمر جابر حديثه "أريد الفوز مع بازل بالدوري والكأس، وأعتقد أننا سوف نقدم مستوى قويا في دوري أبطال أوروبا".

ولعب صلاح مع بازل لمدة موسمين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ومنها إلى فيورنتينا ثم عودة لإنجلترا ورحيل لروما.

بينما النني لعب 3 مواسم مع بازل قبل أن ينتقل إلى أرسنال.