وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الإثنين، سامح شكرى وزير الخارجية، قادما من نيويورك بعد المشاركة فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان قد استقبال وزير الخارجية، خلال فترة تواجده بنيويورك العديد من المسئولين كما التقى مساء السبت، وزير خارجية بوروندى بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا التعامل مـع ملف الأزمة في بوروندى فى مجلس الأمن.