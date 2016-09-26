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المؤبد لسائق ذبح ميكانيكى.. بسبب عبارة نهارك زى وشك

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المؤبد لسائق ذبح ميكانيكى.. بسبب عبارة نهارك زى وشك المؤبد لسائق ذبح ميكانيكى.. بسبب عبارة نهارك زى وشك

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار حسنى الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدى، وهشام عبد المجيد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وعاصم عبد الفتاح، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد لاتهامه بذبح ميكانيكى بمنطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من مستشفى الحسين بوصول "حسنى م" 34 سنة جثة هامدة إثر إصابته بجرح فى البطن والوجه والرقبة نتيحة ضربة بطعنات من سلاح أبيض، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "أحمد ر" سائق ميكروباص توجه إلى المجنى عليه وسأله عن صاحب الورشة فرد عليه عليه المحنى عليه بأسلوب غير لائق فنشبت بينهما مشاجرة أخرج على إثرها المتهم سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه،تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

اعترف المتهم بتحقيقات النيابة بأنه توجه إلى ورشة أسفل كوبرى الملك خالد بمنشأة ناصر لإعادة "كلاكس" أخذه منه صاحب الورشة .

وأضاف المتهم أنه سأل الميكانيكى الموجود فى الورشة عن الأسطى "صابر" فرد عليه مش موجود وعندما حاول سؤاله تانى نهره وقال له "نهارك زى وشك" وحدثه بأسلوب سيء فأخرج المتهم مطواة ومزق جسد المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


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