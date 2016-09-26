الأحد عطلة رأس السنة الهجرية للقطاعين العام والخاص

تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1438 للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 3 من الشهر نفسه.

كما تقرر الأحد المقبل عطلة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذه المناسبة رفع خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بوافر الصحة والعافية .