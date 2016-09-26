انطلاق أول جلسة من برنامج «الـ 100 موجه»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي انطلقت اليوم أولى جلسات برنامج 100 موجه للشباب إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب والتي تهدف لصقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وافتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أولى جلسات 100 موجه للشباب والتي تعقد في كلية دبي للطلاب – كليات التقنية العليا تحت عنوان "التفكير الإبداعي" .