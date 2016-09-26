«الجنايات» تقضي بالسجن المشدد لـ«سائق» ذبح «ميكانيكي» بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد إثر اتهامه بذبح ميكانيكي بمنطقة منشأة ناصر، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني الضبع، عضوية المستشارين محمد حمدي وهشام عبد المجيد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وعاصم عبد الفتاح.

بدأت الواقعة حين تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من مستشفى الحسين يفيد بوصول “حسني. م” 34 سنة – جثة هامدة – إثر إصابته بجرحٍ في البطن، الوجه، والرقبة نتيحة ضربة بطعنات من سلاح أبيض.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن “أحمد. ر” سائق ميكروباص وراء الواقعة، توجه إلى المجني عليه وسأله عن صاحب الورشة فرد عليه بأسلوب “غير لائق”، فنشبت بينهما مشاجرة أخرج المتهم إثرها سلاح أبيض، وطعن به المجني عليه.

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة، حيث اعترف بأنه توجه إلى ورشة أسفل كوبري الملك خالد بمنشأة ناصر لإعادة “كلاكس” أخذه منه صاحب الورشة، مضيفًا أنه حين سأل الميكانيكي – المجني عليه – عن مكان تواجد صاحب الورشة، رد عليه “مش موجود”، وعندما حاول سؤاله مرة ثانية نهره قائلًا “نهارك زي وشك”، وحدثه بأسلوب سيء، فأخرج المتهم مطواة ومزق جسد المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.