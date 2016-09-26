ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة فى الإسكندرية

مراسل«ONA»:

ألقت مباحث الآداب العامة برئاسة اللواء شريف التلوانى، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة .

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام ” ا. م” باستغلال الشقة الكائنة بالطابق الأرضى بعقار كائن شارع 5 – منطقة المراغى دائرة قسم شرطة أول المنتزه وإدارتها لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبط كل من “ا. م” – 50 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم “إدارة مسكن للدعارة – تسهيل دعارة”، و” ف. ا”- 39 سنة عاملة مقيمة دائرة قسم أول العامرية “ممارسة دعارة – تلبس”،و “م. ف”- 30 سنة أعمال حرة مقيم دائرة قسم ثان المنتزه “راغب متعة – تلبس”.

تم ضبط الثانية والثالث داخل إحدى غرف الشقة عراة تماماً فى حالة اختلاط جنسى وضبط داخل الشقة “مبلغ 920 جنيهاً – 3هواتف محمولة – عدد 3 شريط منشط جنسى”.

بمواجهتهم اعترفوا بقيام الأولى بإدارة الشقة لأعمال الدعارة، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .