بدء محاكمة «بديع» و36 آخرين بـ«غرفة عمليات رابعة»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و36 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة النقض، قضت – ديسمبر الماضي – بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين “إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، إشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس”.