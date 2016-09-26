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وزير الآثار يفتتح معرض «عصر بناة الأهرام» في اليابان.. غداً

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وزير الآثار يفتتح معرض «عصر بناة الأهرام» في اليابان.. غداً وزير الآثار يفتتح معرض «عصر بناة الأهرام» في اليابان.. غداً

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار (أرشيفية)

يسافر الدكتور خالد العناني وزير الآثار غدًا الثلاثاء إلى مدينة “كيوتو” اليابانية لافتتاح المعرض المؤقت «عصر بناة الأهرام» في رابع محطاته باليابان والتي استهلها بالعاصمة اليابانية طوكيو في شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح العناني أنه من المقرر افتتاح المعرض يوم 30 سبتمبر الجارى، ليبدأ في استقبال زائريه أول أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة شهور ثم يغادر بعدها إلى أربع مدن أخرى باليابان وهي توياما، فوكوكا، شيزوكا وكاجوشيما ثم يعود إلى .

ويضم المعرض 120 قطعة أثرية مصرية مكررة ترجع إلى عصر الدولة القديمة ما يعد خير وسيلة للترويج لزيارة مصر واستعادتها حركة السياحة من جديد.

وتضم القطع أحد تماثيل الملك خفرع ومجموعة من تماثيل الخدم والعمال وصانعي الجعة والخبز، تمثال لأحد الكتبة، نموذج للعبة “السنت”، نموذج لمركب الشمس وتمثال للملك “ني وسر رع”.

 

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