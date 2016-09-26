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3 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالشروع في قتل رئيس نادي الزمالك

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3 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالشروع في قتل رئيس نادي الزمالك 3 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالشروع في قتل رئيس نادي الزمالك

المستشار معتز خفاجى، رئيس هيئة المحكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة محمد حمدي على خلفية اتهامه بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، لجلسة 3 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، عضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .

وكانت المحكمة قضت – في وقت سابق – بالسجن المشدد 5 سنوات – غيابيًا – على المتهم في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، كما قضت بالسجن سنة على المتهم في القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك”.

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