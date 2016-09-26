3 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بالشروع في قتل رئيس نادي الزمالك

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة محمد حمدي على خلفية اتهامه بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، لجلسة 3 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، عضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .

وكانت المحكمة قضت – في وقت سابق – بالسجن المشدد 5 سنوات – غيابيًا – على المتهم في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك، كما قضت بالسجن سنة على المتهم في القضية المعروفة بـ”اقتحام نادي الزمالك”.