صور..محافظ أسيوط: بدء تجارب تشغيل محطة مياه الوليدية ودخولها الخدمة نهاية أكتوبر

مراسل«ONA»:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن بدء تجارب التشغيل لمحطة المياه المرشحة بالوليدية على أن يتم إفتتاحها نهاية أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته للمحطة يرافقه محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب والمهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي والمهندس محسن الحسيني رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس رجب عبد الونيس مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية وصلاح عامر مدير المتابعة الميدانية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة .

وقال “المحافظ”، إن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة التي تبذل كل ما في وسعها لتذليل العقبات للانتهاء منها في موعدها وتوصيل خدمة المرافق لجميع المواطنين بالمدن والقرى.

وأضاف، أن محطة المياه المرشحة على نهر النيل بمنطقة الوليدية تعمل على تغذية منطقة الوليدية بمدينة أسيوط و9 قرى شمال مركز أسيوط من بينها العدر وبهيج وسلام ومنقباد وبني حسين وعزبة خلف راشد ونجع سبع ويبلغ طول الشبكات بها حوالي 41 كم بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه بينما تصل تكلفة المحطة إلى 178 مليون جنيه وتبلغ طاقتها 51 ألف م3/يوم.

وأوضح الدسوقي، أنه تم تذليل كافة العقبات التي واجهت إنشاء المحطة ومتابعة أعمال التنفيذ حتى وصول كافة المهمات من الجمارك واستكمال أعمال الانشاء حتى بدء تجارب التشغيل ووصول المياه للمروقات، لافتاً انه سيتم الانتهاء من الأعمال في المحطة نهاية سبتمبر الجاري وتستمر تجارب التشغيل حتى نهاية أكتوبر القادم وبعدها يتم توصيل المياه للمواطنين.

وأشار المهندس محمد صلاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة التي تبلغ حوالي 600 لتر / ثانية ستساعد مع محطة نزلة عبد اللاه في تغذية جميع مناطق مدينة أسيوط بالإضافة إلى قرى شمال أسيوط.

وأوضح المهندس رجب عبد الونيس، مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال بالمحطة من مبنى المياه العكره ومبنى الفلاتر الرملية والمياه المرشحة وجاري استلام مهمات مبني الشبة والكلور كما تم الانتهاء من 85% من الشبكات متبقي وصلة بطول 300 متر في خط تغذية الوليدية ووصول ديزل الكهرباء في نهاية سبتمبر الجاري، وجاري إختبار الفلاتر الرملية والمرشحات وعينات المياه وتستمر تجارب التشغيل لمدة شهر بعدها تضخ المياه في الشبكات ومنها للمستفيدين.