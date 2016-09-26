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وزير الصناعة يتوقع استئناف تصدير المنتجات المصرية لروسيا قريبًا

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وزير الصناعة يتوقع استئناف تصدير المنتجات المصرية لروسيا قريبًا وزير الصناعة يتوقع استئناف تصدير المنتجات المصرية لروسيا قريبًا

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة (أرشيفية)

توقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تستأنف تصدير المنتجات الزراعية المصرية للسوق الروسي مرة أخرى قريبا

وواصل قابيل اتصالاته المكثفة مع الجانب الروسي لبحث تداعيات فرض قيود مؤقتة على بعض صادرات من الحاصلات الزراعية للسوق الروسي، مؤكدا ان المسئولين الروس أبدوا تفهما وتجاوبا كبيرا خلال المحادثات.

وشدد الوزير خلال محادثات هاتفية صباح اليوم الاثنين مع عدد من المسئولين على أهمية إلغاء هذه القيود خاصة مع قرب حلول الموسم التصديري للحاصلات مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ عصر اليوم بالعاصمة الروسية موسكو محادثات مشتركة بين الخبراء والمختصين من البلدين لبحث القواعد والاشتراطات المطلوب تنفيذها من الجانبين لضمان جودة المنتجات المصدرة وعدم وضع أي عراقيل تعوق نفاذ هذه المنتجات.

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