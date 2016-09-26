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ضبط 21 قطعة سلاح و 5 قضايا مخدرات في حملة أمنية ببني سويف‎

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ضبط 21 قطعة سلاح و 5 قضايا مخدرات في حملة أمنية ببني سويف‎ ضبط 21 قطعة سلاح و 5 قضايا مخدرات في حملة أمنية ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

تمكنت مديرية أمن بني سويف، اليوم الأثنين، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام والأمن المركزي، خلال حملة مكبرة، قادها اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، والعميد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا، تحت إشراف اللواء محمد الخليصي، مدير الأمن.

وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح متنوع، و40 طلقة، و5 قضايا مخدرات، تضم 25 متهمًا، بقرية البهسمون التابعة لدائرة مركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 237 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ما بين حبس جزئي وكلي وغرامات مستأنفة وأحكام جنائية.

 

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