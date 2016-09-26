النائب العام يحيل بلاغًا يتهم فيفي عبده بإهانة المحامين إلى نيابة الاستئناف

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، إحاله البلاغ المُقدم من منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والذي يتهم كل من الراقصة فيفي عبده، المخرج المسرحي محسن رزق، المؤلف طارق رمضان، والمنتج محيي زايد، بإهانة مهنة المحاماة إلى نيابة استئناف القاهرة لبدء التحقيق فيه.

ويُطالب البلاغ السالف بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، ووقف عرض مسرحية “حارة العوالم”، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأ الأمر حين تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام.

وقال في بلاغه رقم (١١٦٨٦ لسنة ٢٠١٦) إنه ” تم تداول صور منسوبة لفيفي عبده وفريق العرض المسرحي حارة العوالم، الذي يتم عرضه على مسرح ليسيه الحرية، وهي ترتدى وشاح المحاماة وتتراقص به بوضاعة وابتزال، وهو مايُعد ازدراء وإهانة لجموع المحامين ولمهنة المحاماة العريقة، التي تحظى باحترام جميع مؤسسات الدولة، وجميع طوائف الشعب المصري على مر العصور على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ما أثار حفيظة آلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحاميين، وتسبب في عاصفة احتجاجات أثارت غضب جموع المحامين”، بحسب نص البلاغ.

وأضاف – بحسب نص البلاغ – “حرص المشرع الدستوري على النص في الدساتير الحديثة المتعاقبة على مهنة المحاماة بما لها من قدسية خاصة لاتقل عن قدسية القضاء باعتبارها شريكة للقضاء في تحقيق العدالة فأورد لها مادة مستقلة بدستور 2014، وهي المادة رقم (198)، والتي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، ويتمتع المحامون بمن في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلًا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال بكل الضمانات والحماية القانونية، كما نص المشرع بقانون المحاماة بالمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983″.

وطالب مقدم البلاغ، بالادعاء مدنيًا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مؤقت نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالطالب باعتباره عضوًا للجمعية العمومية لنقابة المحامين.