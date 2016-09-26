تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث بولاق الدكرور» لـ 20 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية المقيدة برقم (2376 / 2014) كلي بولاق الدكرور، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.

وجاء التأجيل، لحضور الدفاع والإطلاع على المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

يٌذكر أن المتهم الأول لفت للمحكمة أن محاميه لم يحضر .

ويواجه المتهمون عُمر أحمد، عمرو أحمد زكي، وطارق عبد الحفيظ، تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل 2014، الانضمام لجماعة محظورة، والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، ما آدى إلى وفاة مواطن وتحطم سيارة. .