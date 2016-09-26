روسيا تطالب بالتحقيق في غارة على قافلة مساعدات في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تريد أن تضع شروطًا إضافية قبل تنفيذ الاتفاق بشأن سوريا.

وأضاف لافروف -في تصريحات له- أن روسيا تطالب بتحقيق دقيق جدًا في الغارة على قافلة المساعدات في سوريا، متابعًا “الدول الغربية لم تتحمل واجباتها بشأن سوريا”، بحسب “سكاي نيوز”.

وحذر الكرملين من تأثير كلام مندوبي بريطانيا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وأنه قد يضر الاتفاق بشأن سوريا والعلاقات الثنائية مع روسيا.

وأعرب الكرملين عن قلقه بشأن استغلال الإرهابيين في سوريا وقف إطلاق النار لإعادة جمع قواتهم وتحضير هجمات، قائلًا “نرى أن الأوضاع في سوريا معقدة جدا”.

وأكد الكرملين أن موسكو لم تفقد الأمل والإرادة السياسية، وتأمل في عملية سياسية مستقرة في سوريا، مشيرًا إلأى أن روسيا لا ترى آفاقًا للقمة بشأن سوريا في هذا الوضع.