ضبط 5 هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "س. م" 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى "20" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 10 سنوات، وجارى التنفيذ عليه.

وألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية، القبض على "ع .ش"- 28 سنة عامل زراعى مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "استعراض قوة" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وجارى التنفيذ عليه.

وقام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقى بضبط "م .ا" 28 سنة أخصائى تحاليل طبية مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بحوزته طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية-عيار 9 مم وثلاث طلقات من ذات العيار، وأقر بحيازته السلاح والذخائر المضبوطة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنشية من ضبط "م. م"- 19 سنة طالب مقيم دائرة القسم بحوزته طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية-عيار 9 مم و"9" طلقات من ذات العيار، أقر بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

ومن جانب آخر تمكن ضباط قسم مباحث المرور تحت إشراف اللواء هانى خير مدير إدارة المرور، من ضبط "ياسر .ع" - 38 سنة عامل زراعى مقيم أبو المطامير – محافظة البحيرة حال تقدمه لوحدة مرور أبيس بصفته مالك السيارة رقم س ق ط مصر " ميكروباص صغير الحجم " ماركة سوزوكى للسير فى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل قيد وملكيتها إلى إدارة مرور البحيرة بموجب مستندات ملكية وترخيصية منسوب صدورها لوحدة مرور شرق المدينة "أبيس" مزورة.

وبفحص السيارة تبين أن اللوحات المثبتة عليها غير خاصة بها والسيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم أول المنتزه، عن بلاغ "ال. ا" وأصل لوحاتها ملاكى الشرقية.

وبمواجهته أقر بقيامه بشراء السيارة من "م. ز" مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه مقابل مبلغ 57000 جنيه، وتحرر المحضر أحوال قسم أول المنتزه وأرفق بالمحضر جنح قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.