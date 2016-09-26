القبض على تاجر سلاح قبل ترويجه 3 أسلحة نارية وذخيرة بالبساتين

ألقى رجال مباحث البساتين، القبض على عاطل، تخصص فى ترويج الأسلحة النارية والذخائر، وبحوزته 3 أسلحة نارية وذخيرة، اعترف بحيازتهم بقصد ترويجها والاتجار فى الأسلحة، فتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام "الأمير ع خ " 30 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وأنه يتخذ من مسكنه مكانا لنشاطه الإجرامى .

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه وعثر بمسكنه على 3 سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش عيار 12مم، وفرد خرطوش عيار 12مم، وطبنجة صوت معدلة عيار 9مم و3 طلقات من ذات العيار) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20446 لسنة 2016م جنح القسم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .