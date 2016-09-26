تأجيل دعوى تعويض دار التحرير ضد شركة «SMS» لـ 31 أكتوبر

قررت الدائرة السابعة اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر ضد شركة SMS لخدمات الرسائل القصيرة، والمطالبة بسداد مليون و264 ألف جنيه نصيب أرباحها، إلى جلسة 31 أكتوبر، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تقاعست شركة SMS - المدعى عليها – عن سداد نسبة أرباح مؤسسة دار التحرير، وفقًا للتعاقد المُبرم بينهما، والذي ينص على تقديم الشركة لخدمات رسائل الأخبار الصحفية القصيرة، على أن يتم توزيع الأرباح بين الطرفين، إلا أن الشركة تقاعست عن سداد الأرباح، حتى بلغت قيمة مستحقات دار التحرير مليون و264 ألف جنيه.