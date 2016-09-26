أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل دعوى تعويض دار التحرير ضد شركة «SMS» لـ 31 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل دعوى تعويض دار التحرير ضد شركة «SMS» لـ 31 أكتوبر تأجيل دعوى تعويض دار التحرير ضد شركة «SMS» لـ 31 أكتوبر

تعبيرية

قررت  الدائرة السابعة اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر ضد شركة SMS لخدمات الرسائل القصيرة، والمطالبة بسداد مليون و264 ألف جنيه نصيب أرباحها، إلى جلسة 31 أكتوبر، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تقاعست شركة SMS  - المدعى عليها – عن سداد نسبة أرباح مؤسسة دار التحرير، وفقًا للتعاقد المُبرم بينهما، والذي ينص على تقديم الشركة لخدمات رسائل الأخبار الصحفية القصيرة، على أن يتم توزيع الأرباح بين الطرفين، إلا أن الشركة تقاعست عن سداد الأرباح، حتى بلغت قيمة مستحقات دار التحرير مليون و264 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا