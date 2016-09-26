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تحويل 65 حالة للكشف الطبى تمهيدًا لحصولهم على معاش ضمانى‎ بأسيوط

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تحويل 65 حالة للكشف الطبى تمهيدًا لحصولهم على معاش ضمانى‎ بأسيوط تحويل 65 حالة للكشف الطبى تمهيدًا لحصولهم على معاش ضمانى‎ بأسيوط

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكدت هويده شافعي، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أنه تم تحويل 65 حالة بالمركز للكشف الطبى بأسيوط، تمهيدًا لحصولهم على معاش ضماني خلال الشهر الماضي.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، برفع المعاناه عن كاهل المواطن الفقير وتحسين المستوى المادى والإقتصادى له.

وأوضحت “شافعي”، أنه تم مساعدة 6 حالات إغاثة ومساعدة وفاة خلال تلك الفترة، كما تم ربط 6 إستمارات معاشات و3 مساعدة أسر مقاتلين وتم عمل 25 بحث للطلبة والتموين وجمعية الأورمان كما تم عمل إغاثة عاجلة لـ 6 حالات بمبلغ 2900 جنيه كما تم عمل لقاء بعملاء تكافل وكرامة بالشامية وتوعيتهم بالبرنامج والعمل على حل المشاكل التى تواجههم.

وأضافت، أنه تم عقد 3 ندوات توعيه تابعة لنادى الدفاع الإجتماعي بساحل سليم وتم بحث 12 شكوى وتم الرد عليها من خلال خدمة المواطنين بالمركز كما تم تسجيل عدد 1 من المكلفات لأداء الخدمة العامة.

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