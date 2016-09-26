السجن 10 سنوات غيابيًا لـ 3 متهمين بتعطيل مترو المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، بمعاقبة ثلاث متهمين – غيابيًا – بالسجن المُشدد لمدة عشر سنوات، لما نٌسب إليهم من قطع الطريق، وتعطيل حركة سير مترو الأنفاق بالمطرية، حسبما أفاد مراسلنا.

وتضمنت قائمة المتهمون كلًا من:” أحمد عبد الرازق، مصطفى علي، وعمرو طلال”، فيما حملت القضية رقم (1356 لسنة 2016).

بدأت الواقعة حين أفاد ضابط بأنه تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الأنفاق، وجود عدد كبير من المواطنين يقومون بفتح أبواب المترو عنوةً، نتيجة تأخر القطارات بسبب عطل بمحطة المرج، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي بين المرج الجديدة والمرج القديمة.

وتبين – بالانتقال والفحص بصحبة أمن المترو – قيام المتهمون بقطع الطريق.