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ميناء سفاجا يستقبل شحنة ألومونيوم بحمولة 31 ألف طن من أستراليا

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ميناء سفاجا يستقبل شحنة ألومونيوم بحمولة 31 ألف طن من أستراليا ميناء سفاجا يستقبل شحنة ألومونيوم بحمولة 31 ألف طن من أستراليا

ميناء سفاجا (صورة أرشيفية)

وصلت إلى ميناء سفاجا البحري، اليوم الاثنين، سفينة بضائع قادمة من استراليا وعلى متنها شحنة من الألومنيوم تصل حمولتها إلى 31 ألف طن، فيما استقبل ميناء الزيتيات بالسويس السفينة “ارزوجاز” وعلى متنها 6 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وصرح بذلك المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف بان ميناء سفاجا شهد كذلك تصدير 90 شاحنة بضائع إلى ميناء ضبا لسعودي على متن العبارتين “بوسيدون” و”الحرية”، كما وصل 1400 راكب من خدمات الحجاج و3 سيارات على متن العبارة “مسرة”، ويستعد الميناء لاستقبال العبارة “الرياض” وعلى متنها 265 راكبا و21 سيارة، وتغادره العبارة “أمانة” وعلى متنها 51 راكبا و16 سيارة و11 شاحنة.

وأشار يوسف إلى انه فيما يتعلق بميناء الغردقة البحري فقد شهد مغادرة العبارة “القاهرة” إلى ميناء ضبا السعودي وعلى متنها 1932 راكبا من لمصريين العاملين بدول الخليج، وسفر ووصول العبارة “لابسبس” وعلى متنها 121 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحي الداخلي “الغردقة / شرم الشيخ”.

وأضاف المتحدث الإعلامي إلى أن ميناء ينبع يستقبل العبارة “كوين نفرتيتي” وعلى متنها 120 راكبا و3 سيارات والعبارة “سينا” وعلى متنها 45 شاحنة و47 راكبا.

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