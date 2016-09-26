«نايل تي في» تحتفل باليوم العالمي السياحة العالمي

صرح سامح رجائي رئيس قناة النيل الدولية انه فى اطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة والذي تحتفل به الأمم المتحدة كل عام في يوم 27 سبتمبر ويحمل شعار هذا العام عنوان (السياحة للجميع ) وتتضمن الاحتفالية اذاعة عدد من البروموهات عن السياحة وبرومو آخر بعنوان الأهرام ومشاهير العالم وعرض عدد من الأغاني السياحية المترجمة حديثاً للغتين الإنجليزية والفرنسية فضلاً عن وضع شعار هذا العام على الشاشة طوال اليوم.

كما يتم تناول الموضوع في برنامج بريكفاست الساعة الثامنة والنصف صباحاً غدا الثلاثاء من خلال طرح كيفية تنشيط السياحة وتنوع وثراء المنتج السياحي المصري كما يتناول برنامج دايلي ديبيت في التاسعة مساء تأثير السياحة على إقتصاديات الدول.

كما تم تطويع البرامج السياحية لمواكبة الحدث ومنها فقرة المجلة السياحية داخل برنامج Inside Egypt ، وكذلك برنامج BackPack من سهل حشيش ، وبرنامج Bella Egypt من الساحل الشمالي وبرنامج كنوز مصرية باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وبرنامج رحلة في مصر من سيوة.