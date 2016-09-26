أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«نايل تي في» تحتفل باليوم العالمي السياحة العالمي

Google+ Print
«نايل تي في» تحتفل باليوم العالمي السياحة العالمي «نايل تي في» تحتفل باليوم العالمي السياحة العالمي

أرشيفية

صرح سامح رجائي رئيس قناة النيل الدولية انه فى اطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة والذي تحتفل به الأمم المتحدة كل عام في يوم 27 سبتمبر ويحمل شعار هذا العام عنوان     (السياحة للجميع ) وتتضمن الاحتفالية اذاعة عدد من البروموهات عن السياحة وبرومو آخر بعنوان الأهرام ومشاهير العالم وعرض عدد من الأغاني السياحية المترجمة حديثاً للغتين الإنجليزية والفرنسية فضلاً عن وضع شعار هذا العام على الشاشة طوال اليوم.

كما يتم تناول الموضوع في برنامج بريكفاست الساعة الثامنة والنصف صباحاً غدا الثلاثاء من خلال طرح كيفية تنشيط السياحة وتنوع وثراء المنتج السياحي المصري كما يتناول برنامج دايلي ديبيت في التاسعة مساء تأثير السياحة على إقتصاديات الدول.

كما تم تطويع البرامج السياحية لمواكبة الحدث ومنها فقرة المجلة السياحية داخل برنامج Inside Egypt ، وكذلك برنامج BackPack من سهل حشيش ، وبرنامج Bella Egypt من الساحل الشمالي وبرنامج كنوز مصرية باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وبرنامج رحلة في من سيوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب