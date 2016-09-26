شيري عادل «خايفة» من الجزء الثاني لبنات سوبر مان

أكدت الفنانة شيرى عادل أنها تدرس حاليا فكرة تقديم الجزء الثانى من مسلسل “بنات سوبر مان” الذى تم عرض الجزء الأول منه فى رمضان الماضى.

وقالت شيرى، فى تصريحات خاصة لراديو سكوب الذى تقدمه غدير حسان على الراديو 9090، أن المسلسل حقق نجاحا كبيرا فى رمضان الماضى وكان له ردود افعال قويه لدى الجمهور لذلك يتطلب الجزء الثانى وجود سيناريو قوى لتحقيق نفس النجاح الذى حققه الجزء الأول.

وأشارت إلى أنها تدرس حاليا أكثر من عرض مقدم لها للقيام بأدوار مختلفه وتسعى حاليا لحسم موقفها بشكل نهائى من الاعمال التى ستشارك بها خلال الفترة المقبلة.