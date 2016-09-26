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موقع عبرى: إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار بهضبة الجولان للتجسس على سوريا

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موقع عبرى: إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار بهضبة الجولان للتجسس على سوريا موقع عبرى: إسرائيل تستخدم طائرات بدون طيار بهضبة الجولان للتجسس على سوريا

> كتب: هاشم الفخرانى

كشف موقع "واللا" الإسرائيلى النقاب عن بدء استخدام الجيش الإسرائيلى طائرات بدون طيار فى مناطق الجولان السورية، بزعم رصد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

 

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلى ستقوم بتشغيل هذه الطائرات لجمع المعلومات وتصوير المناطق المختلفة فى هضبة الجولان ورصد أى تحركات يرغب فى معرفتها الجيش الإسرائيلى.

 

وأوضح الموقع أن من أهم المناطق التى يستهدف رصدها هو الكفاح بين المنظمات السورية المتحاربة ضد الجيش السورى التابع لنظام بشار الأسد والهجمات التى تنفذ على الحدود بين سوريا وإسرائيل.

 

وأشار الموقع إلى أن الطائرات بدون طيار التى ستسخدم ستوفر إمكانيات تصوير أشخاص ورصد أهداف وإعطاء رد فعل سريع تجاه الأهداف التى ترصدها الطائرات .

 

 

 


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