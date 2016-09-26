مدير أمن المطار يكرم أمين شرطة ضبط راكبًا حاول تهريب أموال كبيرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب سودانى حاول تهريب مبالغ مالية كبيرة قبل سفرة إلى أديس أبابا.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية على متن طائرة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا أشتبه أمين الشرطة محمد محمود، فى راكب سودانى، وبتفتيش حقائبه عثر على مبلغ 81 ألف دولار أمريكى و74 ألف جنيه استرلينى و19 ألف جنيه مصرى.

وتصادف أثناء ضبط الراكب مرور اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار والذى كان يقوم بتفقد الحالة التأمينية داخل صالة السفر بالمبنى رقم 3، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الراكب كما أمر بتكريم أمين الشرطة.