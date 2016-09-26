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السيسى: لدينا خطة لنشر الجيش بمصر كلها خلال 6 ساعات لحماية الدولة

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السيسى: لدينا خطة لنشر الجيش بمصر كلها خلال 6 ساعات لحماية الدولة السيسى: لدينا خطة لنشر الجيش بمصر كلها خلال 6 ساعات لحماية الدولة

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن بها دولة وقوات مسلحة ووزارة داخلية أقوياء،  ولن يستطيع أحد أن يمس الدولة المصرية، معلنا عن أن التخطيط المعمول من الدولة أن الجيش يفرد وينتشر فى مصر كلها خلال 6 ساعات لحماية الدولة.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته أثناء افتتاح مشروع "غيط العنب":  "محدش يفتكر إننا هنسبها أو نسمح إنها تضيع مننا ونضيع الناس معانا، وأنا مسئول أمام الله والناس، وأمام التاريخ على الدفاع عن مصر وحمايتها لآخر لحظة".

وأوضح الرئيس السيسى، أن الارهاب يهدف إلى هزيمة الناس والسير بين الناس بالكلام الباطل وليس الحقيقى، لهز ثقة الناس فى أنفسهم وبلدهم، قائلا: "لو حصل الموقف الذى يحدث فى دول أخرى، مصر لا هتنفع لنا ولا لحد تانى، لأن هولاء حققوا نحاحا كبيرا فى هذا النوع من الإرهاب، ولكن التشكيك وهزيمة إرادة الناس وزعزعة الاستقرار تتم بأجهزة الدولة وبالمصريين معا".


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