حلم المونديال - القائمة النهائية للمنتخب.. عودة كهربا وظهور حجازي واستبعاد حفني

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن هيكتور كوبر المدير الفني اختار قائمته للقاء الكونجو والتي تضم 24 لاعبا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونجولي يوم 9 أكتوبر في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم 2018 خارج الديار.

ويدخل الفريق في معسكر بدء من يوم الأول من أكتوبر وحتى السابع منه في برج العرب.

ويعود محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة المنتخب، فيما يظهر أحمد حجازي الذي حامت شكوك حول مدى جاهزيته للمعسكر.

كما استبعد كوبر أيمن حفني لاعب الزمالك، والذي ظهر اسمه في القائمة المبدئية. (طالع التفاصيل)

وضمت قائمة المنتخب الأسماء التالية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (الزمالك) عصام الحضري (وادي دجلة) – شريف إكرامي (الأهلي) – علي لطفي (إنبي)

الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي) – أحمد المحمدي (هال سيتي) – محمد عبد الشافي (أهلي جدة) – أحمد دويدار (الزمالك) – أحمد حجازي (الأهلي) – عمر جابر (بازل) – علي جبر (الزمالك) – حمادة طلبة (المصري) – إسلام جمال (الزمالك).

الوسط: إبراهيم صلاح (الزمالك) – طارق حامد (الزمالك) – محمد النني (أرسنال) – عبد الله السعيد (الأهلي) – محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة) – محمود حسن "تريزيجيه" (موسكرون) – رمضان صبحي (ستوك سيتي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – محمد صلاح (روما).

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – باسم مرسي (الزمالك).