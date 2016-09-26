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مدرب حراس الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عودة إكرامي للمنتخب

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مدرب حراس الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عودة إكرامي للمنتخب مدرب حراس الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عودة إكرامي للمنتخب

ظهر اسم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ضمن 4 حراس في القائمة النهائية لمنتخب لمباراة الكونجو في تصفيات كأس العالم 2018 يوم 9 أكتوبر.

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الحارس عاد للمشاركة الأساسية مع الأهلي بعد غياب منذ لقاء أسيك ميموزا الإيفواري في دوري الأبطال، وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين مع الأهلي في الدوري.

FilGoal.com اتجه لطارق سليمان مدرب حراس الأهلي ليسأله، كيف عاد إكرامي للمنتخب؟

وقال سليمان لـFilGoal.com: "عودة إكرامي للمنتخب أمر طبيعي في ظل حالة التركيز التي يظهر بها حاليا".

وأضاف "إكرامي حارس كبير وصاحب خبرات وعودته بعد مرور أسبوعين فقط من مشاركته بشكل أساسي تحسب له وأعتقد أنه قادر على المنافسة بقوة في المنتخب".

وأضاف "الشخصية القوية التي يملكها إكرامي والإصرار الذي ظهر به في الفترة الماضية رغم استبعاده من المباريات وخروجه من القوائم، حيث كان حريص على زيادة جرعات التدريب ولم يهاجم أحد بعد كبوته الأخيرة الى أن تخطاها وعاد لحراسة مرمى الفريق".

وأشار الى أنه تحدث مع الحارس عقب أزمة استبعاده من المباريات وطالبه بالإصرار للعودة الى مكانه وأنه كان يثق بشدة في قدرته على تجاوز هذا الأمر.

وأتم "إكرامي لديه الان مهمة جديدة وهي المنافسة على المشاركة لأنه لن يذهب لمجرد المشاركة في التدريبات فقط خاصة أنه شارك لفترة طويلة كحارس أساسي ولديه القدرة على العودة الى الحسابات من جديد".

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