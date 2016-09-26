أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد: طقس الغد لطيف ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30

Google+ Print
الأرصاد: طقس الغد لطيف ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30 الأرصاد: طقس الغد لطيف ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30

ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس لطيف بالنسبة لهذا الوقت من السنة وعلى السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية في البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

القاهرة 21 – 30 الإسكندرية 22 – 28 مطروح 20 – 28 بورسعيد 24 – 29 دمياط 24 – 29 الغردقة 23 – 33 شرم الشيخ 26 – 33 وسط الدلتا 21 – 30 الأقصر 23 -36
> أسوان 23 – 37 شلاتين 25 – 35 حلايب 17 – 34 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب