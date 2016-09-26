الأرصاد: طقس الغد لطيف ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس لطيف بالنسبة لهذا الوقت من السنة وعلى السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية في البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 21 – 30 الإسكندرية 22 – 28 مطروح 20 – 28 بورسعيد 24 – 29 دمياط 24 – 29 الغردقة 23 – 33 شرم الشيخ 26 – 33 وسط الدلتا 21 – 30 الأقصر 23 -36

> أسوان 23 – 37 شلاتين 25 – 35 حلايب 17 – 34 .