علاج 500 رأس ماشية وأغنام وتحصين 220 ضد الحمى القلاعية بأسيوط‎

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، على ضرورة الأهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ، عليها من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة، وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة، وتنظيم الندوات الأرشادية والتعليمية، بكافة القرى والنجوع.

وأوضح محمد على، رئيس مركز ومدينة البدارى أنه تم علاج 500 رأس من الماشية والأغنام، بالوحدات البيطرية وعمل التلقيح الصناعي، مشيراً إلى التأمين على 20 رأس أغنام، لصالح صندوق دعم التنمية المحلية بالكوم الأحمر، كقروض لمشروعات تنمية القرية.

وأضاف محمد على، أنه تم تحصين 220 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم تحصين 700 من الأغنام ضد مرض الجلد العقدي بمزرعة القوات المسلحة بوادى الشيح، فضلًا عن تحصين 220 قطيع جاموس مؤكداً على المرور اليومي على المطاعم ومحلات بيع اللحوم المجمده والدواجن، بدائرة المركز من قبل إدارة الطب البيطرى بالمركز، حيث تم ضبط 20 كيلو لحوم فاسدة بقرية العتمانية.

وأشار رئيس مركز ومدينة البدارى، إلى توزيع 199 مصيده مائية بالوحدات الزراعية، وذلك للمكافحة الحقلية، فضلًا عن تركيب 68 مصيدة عن طريق قسم البساتين، وتركيب بلوكات بالبؤر المصابة، وتم توزيع مبيدات لسوسة النخيل 5 لتر، وعلى المزارعين بنصف التكلفة.