ضبط 546 قضية تموينية و109 طن مضبوطات وسلع مهربة بأسيوط‎

مراسل«ONA»:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن الحملات التي شنتها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى، تمكنت خلال اسبوعين من ضبط 546 قضية تموينية متنوعة منها 109 طن و574 كيلو مضبوطات متنوعة بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

وأشار صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، شدد على تكثيف الجهود لإحكام الرقابة على الجرائم التموينية وتحقيق الاستقرار ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف العميد عصام أبوشقة، مدير إدارة مباحث التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 546 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغ 109 طن و574 كيلو منها 8 طن سكر معبأة داخل 160 شيكارة و820 كيلو عسل أبيض مجهول المصدر بالاضافة إلى 24 طن سولار مدعم و12 طن بنزين 80 مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.