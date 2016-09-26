غطاسون يرصدون ظهور الحوت الأحدب بمرسي علم‎

رصد عدد من العاملين بالغوص، جنوب البحر الأحمر، تواجد وظهور لأكبر الثديات البحرية التي تعيش في مياه المحيط الهندي، ودخلت لمياه البحر الأحمر، وذلك للحوت الاحدب، بالقرب من سواحل منطقة الكيلو 10 ما بين مدينتي القصير ومرسي علم.

فوجئ العشرات من السائحين أثناء ممارستهم رياضة الغوص، بأحد الكائنات البحرية العملاقة، تتظهر بالقرب منهم وتتسبب في حدوث أمواج مرتفعة بالمنطقة، و عبر عدد من السائحين عن سعادتهم بمشاهدة هذا الحدث النادر، لأكبر الثديات البحرية المسالمه، والتي يبلغ طولها نحو 11 مترًا ووزنها ما بين 15 إلي 20 طنًا، ومن المقرر أن تجري محميات البحر الأحمر، مسحًا بحريًا للمنطقة التي ظهر بها، للتأكد من بقاءها وعدم تحركه لمنطقة آخري ​ .