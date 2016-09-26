وزير النقل الروسي يصل القاهرة.. اليوم

يصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي، علي راس وفد رفيع المستوي من المتخصصين في شئون الطيران والجهات الأمنية في زيارة للبلاد ، وذلك للقاء عدد من المسئولين منهم شريف فتحي وزير الطيران المدني لبحث خطة استئناف الرحلات الروسية الي المطارات المصرية مرة ثانية.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني ان الوزير الروسي سوف يصل في التاسعة ونصف مساء ، والوفد المرافق له علي طائرة خاصة قادمة من موسكو ، وسوف يتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار ، وسوف يكون السفير الروسي والعاملين بالسفارة وكذلك قيادات الطيران المدني في انتظاره بالمطار.

وعقب وصوله سوف يبدا الوزير الروسي في سلسلة لقاءات مع المسئولين لبحث استئناف الرحلات الروسية بعد ان كانت توقف عقب حادثة سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش اكتوبر الماضي.

يذكر ان شريف فتحي وزير الطيران المدني كان قد غادر الي موسكو الأربعاء الماضي ، وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين استمرت ٣ ايام ، ليصل الوزير الروسي للقاهرة لبحث استئناف الرحلات الروسية مرة ثانية.