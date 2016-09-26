تداول 356 ألف طن بضائع عامة خلال شهر أغسطس الماضي بموانيء البحر الأحمر

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي، لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن موانيء البحر الأحمر، شهدت تداول 356 ألف طن بضائع عامة، بموانيها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت البضائع الواردة 216 ألف طن و الصادر 140 ألف طن .

و أشار يوسف أن مينائى السويس و نويبع، شهدا زيادة فى كمية تداول البضائع، حيث شهد ميناء السويس تداول 33 ألف طن بضائع عامة، بنسبة زيادة 109 %، عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 12 ألف طن و صادر 21 ألف طن، بضائع بينما شهد ميناء نويبع تداول 32 ألف طن بضائع عامة بنسبة زيادة 17 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 13 ألف طن و صادر 19 ألف طن بضائع .

و فى نفس السياق، شهد ميناء سفاجا تداول 175 ألف طن بضائع عامة، بكمية وارد 115 ألف وصادر 60 ألف طن، بينما شهد ميناء الزيتيات، استقبال 75 ألف طن، بوتاجاز فيما شهد ميناء القصير تصدير 41 ألف طن فوسفات .