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القبض على عاطل يروج الشهادات الطبية على المواطنين بمرور مصر القديمة

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القبض على عاطل يروج الشهادات الطبية على المواطنين بمرور مصر القديمة القبض على عاطل يروج الشهادات الطبية على المواطنين بمرور مصر القديمة

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث المرور بالقاهرة، من القبض على عاطل، تخصص فى ترويج الشهادات الطبية بوحدة مرور القديمة وبيعها للمواطنين، فتم ضبطه وبحوزته العديد من المستندات والشهادات أثناء ترويجها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط قسم مباحث المرور مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج وبيع الشهادات الطبية "باطنة، رمد" للمترددين على وحدة تراخيص مرور مصر القديمة لاستخدامها فى إنهاء إجراءات استخراج رخص القيادة الخاصة مقابل مبالغ مالية.

ومن خلال التحريات التى تمت باشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة وتمكن رجال الشرطة من ضبطه وتبين أنه "أشرف ف ع" 19 سنة، عاطل، وضبط بحوزته كاميرا فوتوغرافيا "للتصوير الفورى"، وأكلاشيه باسم أحدى المراكز  الطبية، و40 شهادة طبية "باطنة ورمد" خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المراكز الطبية.

كما تم ضبط 58 شهادة طبية "رمد" خالية البيانات منسوب صدورها لمستشفى الرحمة باسم الدكتور خالد أحمد، و43 شهادة طبية "باطنة " خالية البيانات منسوب صدورها لمستشفى الجزائر باسم الدكتور أحمد عبد السلام، ومبلغ مالى 920 جنيها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتحصله على المضبوطات من "أبو زيد م ع" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6886 لسنة 2016 إدارى مصر القديمة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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مصر 365

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