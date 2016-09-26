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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش بالسلام

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مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش بالسلام مباحث القاهرة تضبط عاطلين قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش بالسلام

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين تخصصا فى ترويج المخدرات بمنطقة السلام، قبل استعدادهما لترويج 4 كيلو الحشيش على عملائهم بالمنطقة، واعترفا أنهما كانا فى طريقهما لترويج الحشيش، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، معلومات مفادها أن كلا من "حسن ف ع " 26 سنة، عاطل، و"عايد س ع " 26 سنة، عاطل، يزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مكانا لنشاطهما الإجرامى.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو، ومبلغ 685 جنيها، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22846/505 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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