السويد تطالب النظام السوري وروسيا بوقف غاراتهما على حلب

وجهت وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت فالستروم، اليوم الإثنين، نداءًا حثت فيه روسيا والنظام السوري على وقف اعتداءاتهما ضد مدينة حلب.

وأوضحت فالستروم، في تصريح لتلفزيون السويد الرسمي (STV)، أن القصف العنيف الذي يتعرض له المدنيون في مدينة حلب، يبعث الحزن في نفوس الجميع، وأن “المشاهد المروعة لانتشال الأطفال من تحت الأنقاض، ورؤية جثث قتلى المدنيين في الشوارع واستهداف المراكز الصحية، أمر لا يطاق ولا يمكن تحمله”.

وفي هذا الصدد، دعت فالسروم النظام السوري وروسيا إلى وقف فوري لاستهداف المدينة المذكورة، مشددةً في الوقت ذاته على وجوب تنديد المجتمع الدولي بهذا القصف.

وتشن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين منذ انتهاء الهدنة في 19 سبتمبر الجاري (أبرمتها واشنطن وموسكو)، بعد وقف هش لإطلاق النار لم يصمد لأكثر من 7 أيام.

وتعاني أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي منذ أكثر من 20 يومًا وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية يهدد حياة حوالي 300 ألف مدني موجودين فيها.