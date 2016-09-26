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غياب جماعى لمدرستين وجزئيء ﻻثنين آخرين بسبب تجدد خصومه ثأرية بسوهاج‎

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غياب جماعى لمدرستين وجزئيء ﻻثنين آخرين بسبب تجدد خصومه ثأرية بسوهاج‎ غياب جماعى لمدرستين وجزئيء ﻻثنين آخرين بسبب تجدد خصومه ثأرية بسوهاج‎

مديرية التربية والتعليم بسوهاج ـ ارشيفية

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج، غيابًا جماعيًا لطلاب مدرسة أولاد علي الأبتدائية، ونجع أبوطوق الإعدادية بقرية أولاد علي، التابعة لمركز البلينا.

كما شهدت مدرسة أولاد علي الثانوية، ومجمع أولاد علي الأبتدائية، حضورًا جزئيًا للطلاب بنسبة 50% عقب رفض أولياء الأمور، ذهاب أبنائهم للمدارس خشية تجدد الأشتباكات بالمنطقة بين أفراد عائلتى الشوافع والعلالسة، والتي كانت قد نشبت ظهر أمس الأحد، بين العائلتين، وخلفت وراءها قتيلان ومصاب، من عائلة العلالسة.

يذكر أن إدارة البلينا التعليمية، قامت أمس بإخلاء طلاب 4 مدارس بالمنطقة، بتأمين من قوات الأمن، عقب ارتفاع حدة الأشتباكات بين العائلتين، ووصول بعض الطلقات النارية الطائشة، إلي أسوار وشبابيك مدرسة، مجمع أوﻻد علي الأبتدائية.

 

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