أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نتنياهو: كلينتون وترامب على دراية كاملة بالشئون الإسرائيلية

Google+ Print
نتنياهو: كلينتون وترامب على دراية كاملة بالشئون الإسرائيلية نتنياهو: كلينتون وترامب على دراية كاملة بالشئون الإسرائيلية

نتنياهو

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأنه لن يتدخل فى سياسات الأمريكيين وأن لدى مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد وهيلاري كلينتون دراية كاملة بالشئون الإسرائيلية.

وقال نتنياهو فى تصريحات نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليوم عقب اجتماعاته مع كل من ترامب وكلينتون: “من الضروري أن يعلم المواطنون الإسرائيليون أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية فإنه سيكون لدينا صديق فى البيت الأبيض، وسيواصل الرئيس الأمريكي القادم التحالف القوى بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن التحالف القوى بين الجانبين تجسد فى صفقة المساعدات التاريخية التى وقعت مؤخرًا وبلغت قيمتها 38 مليار دولار، وأنه من المهم استمرار التحالف بين البلدين والعمل سويا على التحديات التى تعصف بالشرق الأوسط.وكان ترامب، قد قال خلال لقائه نتنياهو إن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل إذا تم انتخابه، ووصف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بأنها “استثمار ممتاز” للولايات المتحدة.

كما اتفق ترامب مع نتنياهو، على أن عملية السلام فى الشرق الأوسط لن تتحقق إلا عندما “ينبذ الفلسطينيون الكراهية والعنف ويقبلون بإسرائيل كدولة يهودية”، على حد قوله.وعلى صعيد متصل، شددت المرشحة الأمريكية هيلارى كلينتون على “المصالح الاستراتيجية” بين البلدين، وأكدت دعمها لصفقة المساعدات العسكرية الكبيرة التى وعدت فيها الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا.

وأكدت أن البلدين سيعملان جنبا إلى جنب لـ “فرض وتنفيذ الاتفاق النووى مع إيران” الذى تعارضه إسرائيل بشدة، كما وعدت كلينتون نتنياهو بمساعدة إسرائيل على مواجهة “التهديدات الإرهابية” الإقليمية، بحسب ما أفادت حملتها.وجددت كلينتون تأكيدها التزامها العمل من أجل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطينى على أساس حل الدولتين عن الطريق التفاوض المباشر بين الطرفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي