نتنياهو: كلينتون وترامب على دراية كاملة بالشئون الإسرائيلية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأنه لن يتدخل فى سياسات الأمريكيين وأن لدى مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون دراية كاملة بالشئون الإسرائيلية.

وقال نتنياهو فى تصريحات نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليوم عقب اجتماعاته مع كل من ترامب وكلينتون: “من الضروري أن يعلم المواطنون الإسرائيليون أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية فإنه سيكون لدينا صديق فى البيت الأبيض، وسيواصل الرئيس الأمريكي القادم التحالف القوى بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن التحالف القوى بين الجانبين تجسد فى صفقة المساعدات التاريخية التى وقعت مؤخرًا وبلغت قيمتها 38 مليار دولار، وأنه من المهم استمرار التحالف بين البلدين والعمل سويا على التحديات التى تعصف بالشرق الأوسط.وكان ترامب، قد قال خلال لقائه نتنياهو إن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل إذا تم انتخابه، ووصف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بأنها “استثمار ممتاز” للولايات المتحدة.

كما اتفق ترامب مع نتنياهو، على أن عملية السلام فى الشرق الأوسط لن تتحقق إلا عندما “ينبذ الفلسطينيون الكراهية والعنف ويقبلون بإسرائيل كدولة يهودية”، على حد قوله.وعلى صعيد متصل، شددت المرشحة الأمريكية هيلارى كلينتون على “المصالح الاستراتيجية” بين البلدين، وأكدت دعمها لصفقة المساعدات العسكرية الكبيرة التى وعدت فيها الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا.

وأكدت أن البلدين سيعملان جنبا إلى جنب لـ “فرض وتنفيذ الاتفاق النووى مع إيران” الذى تعارضه إسرائيل بشدة، كما وعدت كلينتون نتنياهو بمساعدة إسرائيل على مواجهة “التهديدات الإرهابية” الإقليمية، بحسب ما أفادت حملتها.وجددت كلينتون تأكيدها التزامها العمل من أجل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطينى على أساس حل الدولتين عن الطريق التفاوض المباشر بين الطرفين.