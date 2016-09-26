السيسى: كل مصر تتغير الآن لكن مواجهة التحديات تتطلب بعض الوقت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن كل مصر الآن تتغير، وأن الأمل كبير لإحداث التغيير، واستطرد:"لكن التحديات التى نعبر منها الآن لن نتغلب عليها فى عام أو اثنين أو ثلاثة، والأمر سيتطلب بعض الوقت".

ووجه الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية، كلامه إلى المسئولين ورجال الأعمال بالمشروع ، قائلا "لما رجال الأعمال وضعوا أيديهم معانا، والبنوك ساعدت لإتمام المشروع، باقول إن ربنا مش هيضيع اللى انت عملته لإدخال الفرحة على قلوب 1500 أسرة فى المتوسط، يعنى حوالى 10 آلاف إنسان هيبات النهادرة فرحان".